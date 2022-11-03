الفيدرالي الروسي يعتقل عضوين من عصابتين شاركتا في أحداث داغستان

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن اعتقال عضوين آخرين من عصابتين شاركتا في أحداث داغستان عام 1999.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن جهاز الأمن قوله اليوم في بيان: إنه تم اعتقال العضوين بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، وذلك في موسكو وفي قرية كاياسولا في ستافروبول وهما متهمان بموجب مواد القانون الجنائي الروسي بالانضمام إلى عصابتي شامل باسييف وخطاب الإجراميتين، والتمرد المسلح والتعدي على حياة ضابط إنفاذ القانون.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن الشهر الماضي عن اعتقال مسلحين من عصابة شامل باسييف وخطاب في منطقتي ستافروبول وتومسك.

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