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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وتسقط عدداً من الصواريخ المعادية

2020-04-20

حمص-سانا

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم لعدوان إسرائيلي في سماء مدينة تدمر وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية.

وذكر مراسل سانا أنه نحو الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

وتصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء حمص ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حاول العدو الإسرائيلي بشكل متكرر التدخل لدعم التنظيمات الإرهابية المنهارة لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

 

 

 

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