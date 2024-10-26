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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى

2024-10-26

دمشق-سانا

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.

وقال مصدر عسكري في تصريح ل سانا : “حوالي الساعة 00 : 2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى”.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، مشيراً إلى أن العمل ما يزال جارياً على تدقيق نتائج العدوان.

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