يويفا: أوروبا جاهزة لاستكمال البطولات الكروية خلف أبواب موصدة

بازل-سويسرا – سانا

أكد ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم أن البطولات المحلية في جميع أنحاء القارة جاهزة لاستئناف النشاط خلف أبواب موصدة في محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن تشيفيرين قوله في حديث لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية نشر اليوم إن “استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات وأعتقد أن هناك خيارات يمكن أن تسمح لنا باستئناف مسابقات الكأس واستكمالها”.

وأضاف “قد يتعين علينا أن نستأنف المباريات من دون جمهور لكن الأهم هو أن تلعب المباريات بدلاً من عدم اللعب على الإطلاق”.

وأوضح رئيس يويفا إنه في حال عودة البطولات قريباً فإنه يمكن لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بشكل مواز دون وضع تاريخ محدد للنهائيين.

وتسبب “كوفيد 19” بتعليق مختلف منافسات الرياضة حول العالم من دون أن يستثني ذلك الأغلبية العظمى من البطولات الوطنية الأوروبية والمسابقات القارية للأندية والمنتخبات التي علقت إلى أجل غير مسمى.

كما اضطر يويفا إلى تأجيل موعد نهائيات كأس أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل.