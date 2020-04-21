الجيش الليبي يقضي على مجموعة من الإرهابيين في طرابلس

طرابلس-سانا

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري القضاء على مجموعة من الإرهابيين في العاصمة طرابلس.

وقال المسماري في بيان نشره على صفحته في فيسبوك إن وحدات الجيش الليبي تمكنت من القضاء على عناصر إرهابية خطيرة في محاور طرابلس دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري إسقاط طائرة مسيرة للنظام التركي جنوب طرابلس.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “ناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق وقد زاد من تأزم الأوضاع فيها مؤخرا وصول مجموعات من الإرهابيين المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي من شمال سورية.