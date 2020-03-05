مدارس مدينة داريا تنفذ أولى مشاريعها في المنهج الصحي المدرسي

ريف دمشق-سانا

بدأت مديرية تربية ريف دمشق بتطبيق مشاريع المنهج الصحي المدرسي في مدارس مدينة داريا بعد أن عادت لاستقبال التلاميذ منذ بداية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية هتون الطواشي في تصريح لـ سانا أهمية البدء بتنفيذ مشاريع المنهج الصحي مع عودة الطلاب إلى مدارس داريا لتعزيز الوعي الصحي لدى التلاميذ مبينة أن هذه المشاريع تتضمن القيام بنشاطات للطلاب حول مشكلة صحية معينة ليقوم الطلاب بتنفيذها عن طريق تقسيمهم إلى مجموعات لرصد الجوانب الإيجابية والسلبية حول كل مشكلة صحية.

ولفتت الطواشي إلى أن هذه المشاريع التثقيفية تنفذ في مدارس داريا التاسعة والعاشرة لصفوف من “الثالث إلى السادس” الابتدائي بواقع 6 مشاريع لكل صف تنفذ على 6 أشهر.

مشرف المنهج الصحي في دائرة الصحة المدرسية بريف دمشق عاصم قديمي أوضح أن مدينة داريا باشرت بتطبيق مشاريع المنهج الصحي والذي يعتبر من أهم البرامج التثقيفية للصحة المدرسية بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى التلاميذ بما ينعكس على سلوكهم ونقل هذه الرسائل من خلالهم إلى المجتمع.

ولفت قديمي إلى أن تلاميذ الصف الرابع في مدرسة داريا التاسعة نفذوا مشروعاً بعنوان “أضرار التدخين” فيما نفذ تلاميذ الصف الخامس من مدرسة داريا العاشرة مشروعاً آخر بعنوان “صحة الجهاز الهضمي”.