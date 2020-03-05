إعادة تفعيل 3 وحدات لصناعة السجاد اليدوي بالسويداء

السويداء-سانا

أعادت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء تفعيل وحدات صناعة السجاد اليدوي في قرى وبلدات “المزرعة ومردك وبكا” وذلك بعد تجهيز الأنوال وتأمين مستلزمات العمل فيها.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم ذكر رئيس دائرة التنمية الريفية بالمديرية بسام البيطار أن إعادة تفعيل هذه الوحدات يأتي في إطار خطة المديرية وتوجهات الوزارة لإعادة إحياء صناعة السجاد اليدوي كإحدى الصناعات التراثية وتوفير فرص عمل للعديد من النساء الريفيات.

ولفت إلى أن هذه الوحدات تضاف إلى وحدات بلدات وقرى”عرمان والغارية وخلخلة وذيبين وتل اللوز وعيون وسهوة الخضر” التي جرى تفعيلها خلال العام الماضي بحيث تؤمن جميعها نحو 50 فرصة عمل حاليا مع امكانية زيادتها خلال الفترة القادمة.

وتعد صناعة السجاد اليدوي من الصناعات العريقة وتمتاز بمواصفات عالية من الجودة والإتقان والجمال بأشكاله وألوانه ونماذجه المتنوعة.