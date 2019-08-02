ولايتي: أمريكا عاجزة عن مواجهة منطق إيران الرصين وتزداد عزلة

طهران-سانا

أدان مستشار قائد الثورة الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي الحظر الأميركي المفروض على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مؤكدا أن إيران تمضي إلى الأمام على أساس العقلانية والمقاومة على الصعيد الدولي.

ونقلت وكالة /إرنا/ عن ولايتي قوله في تصريح اليوم إن حركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصعيد الدولي مرسومة وتتقدم إلى الأمام بقوة على أساس المنطق والحوار والعقلانية والمقاومة”.

وأشار ولايتي إلى أن السياسة الأميركية كانت تعرض سابقا في ثوب حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية إلا أن ممارسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضت بوضوح الصورة الحقيقية لأمريكا ونزعتها الاستعمارية.

وبين ولايتي أن الرئيس الأميركي الذي وصفه بـ “التاجر” جعل الساحة الدولية “ألعوبة” مضيفا.. “إن كانت هناك ذرة من الشك حتى بين حلفاء أميركا حيال نقضها للعهود وفقدان إمكانية الثقة بها فقد زالت مع مجيء هذا الشخص إلى سدة الحكم”.

وتابع .. “إن أمريكا عاجزة حتى عن مواجهة البيان الدقيق والمنطق الرصين لإيران وهي تزداد عزلة في العالم يوما بعد يوم” مشيرا إلى أن الحظر على ظريف مؤشر آخر على عجز أمريكا أمام منطق إيران الواضح.

ولفت ولايتي إلى أن أمريكا وبمواكبة بعض أدواتها في المنطقة سعت ومازالت لتنفيذ مخططاتها البغيضة في سياق تقسيم وتشتيت دولها إلا أن إيران ومحور المقاومة تمكنوا من إحباط تلك المخططات.