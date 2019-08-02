معرض السيارات ومستلزماتها باللاذقية يعود للجمهور

اللاذقية-سانا

بعد توقف دام 8 سنوات عاد إلى الجمهور المعرض الدولي للسيارات ومستلزماتها “أوتو شو” بدورته السابعة وبمشاركة أكثر من 25 شركة تصنيع سيارات محلية في مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية.

المعرض الذي يستمر حتى 5 من شهر آب الجاري يمتد على مساحة 3500 متر مربع ويقدم العارضون فيه عروضا تنافسية بالأسعار على السيارات خلال مدة المعرض حيث تم إطلاق 5 سيارات جديدة تعرض لأول مرة في السوق السورية من شركة ملوك.

عضو اتحاد غرف التجارة السورية وتجارة حلب علي تركماني ممثل شركة افاق للمعارض ذكر أن المعرض بعودته إلى اللاذقية بعد انقطاع يمثل أحد أوجه انتصار السوريين في الحرب على الإرهاب مبينا أن المعرض يضم جميع شركات صناعة السيارات المتواجدة في سورية ومعروضاته تتمتع بمواصفات فنية جيدة والتجهيزات بسوية عالية.

مدير شركة رضا للمعارض رضوان سكر لفت إلى أن المعرض يضم تشكيلة من السيارات متعددة الأحجام والأغراض لتشمل السيارات السياحية والدفع الرباعي والبيك آب والجرارات ووسائط نقل الركاب الصغيرة والمتوسطة والبضائع وجميعها من تصنيع محلي مشيرا إلى أهمية عودة معارض السيارات التي تعبر عن تعافي الاقتصاد وتطور الصناعة.

محمد حافظ من مؤسسة عبد الله فتال لصناعة الجرارات الزراعية وكلاء شركة فوتون للجرارات أشار إلى أن اهتمام الشركة بالقطاع الزراعي دفعها للتركيز على صناعة الجرارات وتأمينها للسوق السورية وبعدة مقاسات تتناسب مع احتياجات المزارعين لافتا إلى أن الشركة تقدم حسما على سعر الجرارات ضمن المعرض يصل إلى 700 ألف ليرة سورية كنوع من الدعم للمزارعين.