طقس الغد.. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء مستقرة بشكل عام ‏

دمشق-سانا
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، ويكون الطقس مستقراً بشكل عام على المناطق كافة حتى يوم السبت المقبل.
ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة معتدلاً صحواً ومستقراً في جميع المناطق، مع فرص لتشكّل الضباب على أجزاء واسعة من ريف دمشق الشرقي وحمص وحماة، وأجزاء من إدلب وحلب ودرعا والحسكة، وتكون فرص الصقيع معدومة على كل المناطق السورية.
يتحول طقس الغد إلى مشمس، وتميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح الأجواء معتدلة إلى حارة نسبياً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة عند 10 كيلومترات في الساعة، تترافق بهبات نشطة نسبياً تلامس 25 كيلومتراً في الساعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
وتشهد الأجواء ارتفاعاً بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع القادم.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
|المنطقة الجنوبية:
|21 /7
|مرتفعات دمشق الغربية:
|13 /5
|المنطقة الوسطى:
|23 /8
|المنطقة الساحلية:
|19 / 13
|المنطقة الشمالية الغربية:
|23 /9
|منطقة الجزيرة:
|24 /10
|المنطقة الشرقية:
|20 /10