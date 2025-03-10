طقس الغد.. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء مستقرة بشكل عام ‏

دمشق-سانا ‏

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، ويكون الطقس ‏مستقراً بشكل عام على المناطق كافة حتى يوم السبت المقبل.‏

ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة معتدلاً صحواً ومستقراً ‏في جميع المناطق، مع فرص لتشكّل الضباب على أجزاء واسعة من ريف ‏دمشق الشرقي وحمص وحماة، وأجزاء من إدلب وحلب ودرعا والحسكة، ‏وتكون فرص الصقيع معدومة على كل المناطق السورية. ‏

يتحول طقس الغد إلى مشمس، وتميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح ‏الأجواء معتدلة إلى حارة نسبياً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة عند 10 ‏كيلومترات في الساعة، تترافق بهبات نشطة نسبياً تلامس 25 كيلومتراً في ‏الساعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج. ‏

وتشهد الأجواء ارتفاعاً بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي ومطلع ‏الأسبوع القادم. ‌‏

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏