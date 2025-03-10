SCS-NET
الشريط الإخباري

طقس الغد.. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء مستقرة بشكل عام ‏

2025-03-10

دمشق-سانا ‏

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، ويكون الطقس ‏مستقراً بشكل عام على المناطق كافة حتى يوم السبت المقبل.‏

ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة معتدلاً صحواً ومستقراً ‏في جميع المناطق، مع فرص لتشكّل الضباب على أجزاء واسعة من ريف ‏دمشق الشرقي وحمص وحماة، وأجزاء من إدلب وحلب ودرعا والحسكة، ‏وتكون فرص الصقيع معدومة على كل المناطق السورية. ‏

يتحول طقس الغد إلى مشمس، وتميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح ‏الأجواء معتدلة إلى حارة نسبياً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة عند 10 ‏كيلومترات في الساعة، تترافق بهبات نشطة نسبياً تلامس 25 كيلومتراً  في ‏الساعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج. ‏

وتشهد الأجواء ارتفاعاً بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي ومطلع ‏الأسبوع القادم. ‌‏

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏

المنطقة الجنوبية:21 /7 ‏
مرتفعات دمشق الغربية:13 /5 ‏
المنطقة الوسطى:23 /8 ‏
المنطقة الساحلية:19 / 13‏
المنطقة الشمالية الغربية:23 /9 ‏
منطقة الجزيرة:24 /10 ‏
المنطقة الشرقية:20 /10

انظر ايضاً

طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وهطولات مطرية متوقعة في بعض المناطق

دمشق-سانا توالي درجات الحرارة ارتفاعها على وسط وشمال البلاد لتصبح أعلى من ‏معدلاتها بنحو 4 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved