أردوغان: من يحاول بث الفتنة في سوريا لن ينجح وسنواصل دعمها للانتقال إلى حالة الاستقرار

انقرة-سانا

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأشد العبارات كل هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي وكل أعمال الإرهاب والتخويف، مؤكداً أن بلاده لن تسمح أبداً بإعادة رسم الخرائط في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة اليوم “إن الأحداث في الساحل السوري أصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير مع التدخل الفعال لقوات الحكومة السورية لكن الوضع على الأرض لا يزال حساساً”.

وأضاف أردوغان ” نتخذ التدابير لضمان عدم حدوث أي تطور ضد بلادنا ونحث السلطات السورية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الأجواء بشكل سريع”.

ورحب الرئيس التركي بالرسائل الحازمة للرئيس أحمد الشرع والتي تتسم بالاعتدال والتهدئة وتؤكد على عزم الحكومة على معاقبة الخارجين عن القانون.

وشدد أردوغان على أن من يحاول بث الفتنة في سوريا لن ينجح في مساعيه، لافتاً إلى أن بلاده ستواصل دعمها سوريا للانتقال إلى حالة الاستقرار.

وتابع أردوغان: “من ينظر إلى سوريا ولا يرى فيها إلا الطوائف والمذاهب والأعراق فهو حبيس التعصب الأعمى”، وأشار إلى أن تركيا لا تولي أي اهتمام للانتماء العرقي أو الديني أو المذهبي لأحد في المنطقة.

وأوضح أردوغان أن “من التزم الصمت 14 عاماً بينما كان الأطفال الأبرياء يُقتلون بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية في سوريا لا يمكنهم اليوم تجاوز حدودهم علينا”.

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