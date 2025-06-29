باريس تحتضن أول مؤتمر للجالية السورية لتعزيز الترابط الوطني

باريس-سانا

احتضنت العاصمة الفرنسية باريس أمس أعمال المؤتمر الأول للأمانة العامة لرابطة الجالية السورية في فرنسا، بحضور نحو 250 مشاركاً ومشاركة من أبناء الجالية، يمثلون مختلف التخصصات المهنية والثقافية، من بينهم شخصيات قانونية وحقوقية مرموقة.

وجاء انعقاد المؤتمر بهدف عرض أهداف الرابطة وتحديد آليات عملها، إلى جانب تنظيم انتخابات شفافة لاختيار أعضاء مجلس إدارتها، بما يسهم في تأسيس هيكل إداري منتخب يمثل الجالية السورية بشكل منظم وفعّال في مختلف المدن الفرنسية.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالاً واسعاً في أجواء من الشفافية والنزاهة، وفقاً للمحامي قاسم مرعي، رئيس لجنة الانتخابات، الذي وصف التجربة بـ “الاستثنائية”، مشيراً إلى أن مشاركته وفريقه من الحقوقيين القادمين من بلجيكا عكست حرص الجالية على إرساء أسس التمثيل الديمقراطي.

وأضاف مرعي: إن الأجواء الودية وروح التفاهم بين المشاركين، عكست حاجة أبناء الجالية إلى مظلة تنظيمية تسهم في تعزيز التواصل والتكامل بينهم.

وفي ختام المؤتمر، تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من مدن فرنسية عدّة، بما فيها باريس، على أن تُستكمل المرحلة المقبلة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه لاستكمال الهيكل القيادي للرابطة.