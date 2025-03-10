“منهاج التّعلم التّمكينيّ.. أسس ومقاربة ومحتوى وتقييم” ورشة عمل لوزارة ‏التربية

‏دمشق-سانا‏

أقامت وزارة التربية والتعليم اليوم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ‌‏”اليونيسيف” ‏ورشة عمل بعنوان “منهاج التّعلم التّمكينيّ: أسس ومقاربة ‏ومحتوى وتقييم”، لاستعراض ‏الشكل النهائي للمنهاج وكيفية محاكمة الأنشطة ‏والمراحل التي مر بها، وفق المعايير ‏الموضوعة.‏

وتهدف الورشة التي تقام على مدى خمسة أيام في مبنى ‏منظمة اليونيسف ‏بدمشق إلى استعراض أسس منهاج التّعلّم التّمكيني، ‏وارتكازه على اتفاقية حقوق الطفل ‏والتزامات اليونيسيف الأساسية تجاه ‏الأطفال، والمبادئ التوجيهية الدولية، ومقارنة معايير ‏منهاج التّعلّم التّمكيني ‏مع معايير المنهاج الوطني والمؤشّرات ذات الصلة.‏

وتشمل أهداف الورشة دراسة مقاربة منهاج التّعلّم التّمكيني مع القوالب، ‏ومقاربة أدلّة “كيف ‏أتعلّم؟”، وتوزيع محتوى التّعلّم التّمكيني ودراسة آلية ‏مراجعة جودة المنهاج وأداتها، ‏وإستراتيجيّة تقويمه.‏

مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية حسين القاسم أشار في تصريح ‏لـ سانا إلى أن منهاج ‏التّعلّم التّمكيني متوائم مع المنهاج الرسمي ويعتمد المعايير ‏ذاتها، ومن المخطط انتهاء العمل به، ‏ودفعه للطباعة لكل المواد والصفوف ‏في نهاية شهر آذار الجاري.‏

وأضاف القاسم: إن المنهاج قائم على الأنشطة وتقديم الكفايات الأساسية ‏للصفوف من الأول إلى ‏التاسع في مواد “اللغة العربية والإنكليزية ‏والرياضيات والعلوم والفيزياء ‏والكيمياء”، ويهدف إلى دعم تعلَم الأطفال ‏خارج المدرسة الذين لم يدخلوا المدرسة أبداً أو ‏تسربوا منها لعدة أسباب.‏

بدورها بينت المستشارة في مجال التعليم بمنظمة اليونيسيف الدكتورة كلودين ‏عزيز أن ‏الورشة كانت ختام مسار تأليف المنهاج الذي بني للسماح للأطفال ‏بالتعلَم بشكل ذاتي، وربط ‏المعلومة بالواقع عن طريق أنشطة يقوم بها الطفل ‏يمتلك من خلالها المهارات لتعميم المعلومات ‏وفهمها ما يدعم بقاء المعلومات ‏وتطوير المعارف.‏

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