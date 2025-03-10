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التعليم العالي تؤجل امتحان الكيمياء لطلاب السنة التحضيرية ‏المقرر السبت القادم إلى موعد يحدد لاحقاً ‏

2025-03-10

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم تأجيل موعد امتحان مقرر ‏الكيمياء لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية للفصل الأول من العام ‏الدراسي 2024-2025 للمرة الثانية في كل الجامعات الحكومية المحدد يوم ‏السبت القادم.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه سيتم تحديد موعد ‏لاحق لإجراء الامتحان المذكور.  ‏

يشار إلى أن امتحانات السنة التحضيرية لكليات الطب البشري وطب الأسنان ‏والصيدلة في الجامعات الحكومية مركزية وموحدة لكل فصل دراسي.‏

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