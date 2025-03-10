التعليم العالي تؤجل امتحان الكيمياء لطلاب السنة التحضيرية ‏المقرر السبت القادم إلى موعد يحدد لاحقاً ‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم تأجيل موعد امتحان مقرر الكيمياء لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية للفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025 للمرة الثانية في كل الجامعات الحكومية المحدد يوم السبت القادم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه سيتم تحديد موعد لاحق لإجراء الامتحان المذكور.
يشار إلى أن امتحانات السنة التحضيرية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية مركزية وموحدة لكل فصل دراسي.
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