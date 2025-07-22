اللاذقية تحتفي بربيعها بمهرجان يروّج للمنتجات المحلية

اللاذقية-سانا

انطلقت مساء اليوم في حديقة البطرني بمدينة اللاذقية فعاليات “مهرجان ربيع اللاذقية”، ضمن حملة “اللاذقية نحن أهلها”، بمشاركة واسعة من شركات محلية وحرفيين ومزارعين، وسط أجواء احتفالية تعكس روح التعاون والأمل.

ويأتي المهرجان برعاية محافظ اللاذقية، محمد عثمان، وبالتعاون مع غرفة زراعة اللاذقية ومديرية السياحة، ليشكل منصة لدعم الإنتاج المحلي وتسليط الضوء على جهود العاملين في القطاعين الزراعي والحرفي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضاً للمنتجات الزراعية والحرفية، إضافة إلى أنشطة ثقافية وفنية تهدف إلى تعزيز التواصل بين المنتجين والمجتمع المحلي، وتحفيز الحركة الاقتصادية في المحافظة.

ويؤكد القائمون على المهرجان أن هذه الفعالية تمثل خطوة نحو تمكين الحرفيين والمزارعين، وفتح آفاق جديدة للتسويق والترويج، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

المهرجان يأتي في سياق جهود محلية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحرفي ودعم الاقتصاد المجتمعي، ويشكل فرصة لتسويق منتجات صغار المنتجين والتفاعل مع الجمهور ضمن أجواء احتفالية، ويعكس انتماء أهالي اللاذقية وسعيهم للنهوض بواقعهم التنموي.