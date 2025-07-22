قافلة مساعدات جديدة للهلال الأحمر القطري تدخل من الأردن إلى الجنوب السوري

دمشق-سانا

أدخلت جمعية الهلال الأحمر القطري اليوم، قافلة مساعدات جديدة من الأردن إلى الجنوب السوري، مكوّنة من 12 شاحنة، وذلك استكمالاً للجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها السفارة القطرية في دمشق والهلال الأحمر القطري لدعم سوريا.

وأوضحت السفارة القطرية في دمشق، في بيان تلقّت سانا نسخة منه اليوم، أن الشاحنات تحمل 96 طناً من مادة الطحين، بهدف دعم تشغيل الأفران المحلية وإنتاج مادة الخبز وتوفيره في المناطق المتضررة، وذلك بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، التي ستقوم بدورها باستلام الطحين وتوزيعه على الأفران بحسب الاحتياجات.

وأشارت السفارة، إلى أن هذا التدخّل يأتي استكمالاً للمساعدات التي أرسلتها السفارة والهلال الأحمر القطري يوم أمس إلى نفس المنطقة، ولفتت إلى أن دولة قطر تواصل جهودها الإنسانية لتأمين الاحتياجات الأساسية، وخاصة الغذاء والخبز والاحتياجات الطبية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المتضرّرون المدنيون هناك.