انطلاق 3 معارض صناعية بمشاركة 172 شركة من 14 دولة الخميس القادم في مدينة المعارض الجديدة بدمشق

دمشق-سانا

تنطلق بعد غد الخميس، فعاليات معارض روميكس للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وكيم أكسبو للصناعات الكيميائية، وسيريا بلاست للصناعات البلاستيكية على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

ويشارك في المعارض الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات، 172 شركة من سوريا و13 دولة أخرى، متخصصة بالمواد الأولية والمنتجات النهائية والآلات والتجهيزات اللازمة للصناعات بمختلف أنواعها، وخاصة الصناعات الكيميائية والبلاستيكية.

وبين مدير عام المجموعة المنظمة خلف مشهداني في تصريح لوكالة “سانا”، أن فعاليات المعارض التي ستستمر أربعة أيام تشكل منصة للصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين الزائرين، للاطلاع على ما يقدمه المشاركون من مختلف المواد والتقنيات والمنتجات النهائية، للتشبيك معهم من خلال شركات تجارية أو صناعية أو استثمارية، إضافة إلى إمكانية حضور عدد من الندوات العلمية المتخصصة، التي يقدمها خبراء في مجالات الصناعات البلاستيكية والكيميائية.

ويفتتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة العاشرة ليلاً، كما تم تأمين باصات نقل داخلي، تنطلق من منطقة البرامكة قرب وزارة الزراعة، بمعدل باص كل نصف ساعة ذهاباً وإياباً، إلى جانب تأمين باصات للزوار من المحافظات، بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة.