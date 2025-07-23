الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم، انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس في بيان نشر على موقع الوزارة الرسمي: إن “الولايات المتحدة أبلغت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بقرارها الانسحاب من المنظمة”، معتبرة أن استمرار المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

واعتبرت الوزارة، أن “منظمة اليونسكو تعمل على دعم القضايا الاجتماعية والثقافية المثيرة للانقسام، وتُركز بشكل مبالغ فيه على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي أجندة عالمية وأيديولوجية للتنمية الدولية، تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية القائمة على مبدأ ” أميركا أولاً “، وأشارت الى أن مشاركة الولايات المتحدة المستمرة في المنظمات الدولية ستركز على تعزيز المصالح الأميركية بوضوح وقناعة.

ومن المقرر أن يدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ، بموجب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، في ال 31 من كانون الأول 2026 .