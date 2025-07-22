غداً منتدى استثماري سوري سعودي في دمشق لتعزيز الشراكة الاقتصادية

دمشق-سانا

يصل إلى دمشق يوم غد الأربعاء وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين من مختلف القطاعات، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك، وتوقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وخدمة المصالح الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل في تصريح لـ سانا، أن برنامج الزيارة يتضمن تنظيم منتدى استثماري سوري سعودي، يجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم من رجال الأعمال والصناعيين السوريين، بهدف إجراء نقاشات مفتوحة، حول إمكانية التعاون المشترك، وإقامة مشاريع في مختلف القطاعات، تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.

كما يتضمن برنامج الزيارة، بحسب كامل، إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وذلك في إطار دعم قطاع الاسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة إعادة الاعمار المقبلة في البلاد.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة.

وكانت وزارة الاستثمار السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم عن ترتيب زيارة عمل إلى سورية، بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية، يشارك فيها وفد كبير من ممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف تسهيل خطوات استكشاف فرص الاستثمار، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.