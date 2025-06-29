مذكرة تفاهم سورية تركية تعيد حركة النقل البري وتعزز التجارة الخليجية

أنقرة-سانا

أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن استئناف النقل البري بين سوريا وتركيا سيعزز مكانة البلدين في التجارة الثنائية والإقليمية، وخاصة في إطار الربط بين أوروبا وآسيا عبر ما يُعرف بـ “الممر الأوسط”.

وأوضح أورال أوغلو، في تصريح لوكالة الأناضول، أن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن التعاون في النقل البري الدولي، سيسمح بنقل البضائع بشكل مباشر عبر المنافذ الحدودية دون الحاجة لتحويلات، ما يختصر الزمن ويخفض التكاليف.

وأشار إلى أن الممر الأوسط، البديل للممر الشمالي بين الصين وأوروبا، يمر عبر تركيا ومنطقة القوقاز وبحر قزوين، وصولاً إلى آسيا الوسطى والصين، مشدداً على أن الربط مع دول الخليج من خلال سوريا سيتيح فرصاً اقتصادية جديدة ويعود بالفائدة على البلدين.

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم ستفتح المجال أمام حركة برية للبضائع من تركيا إلى كل من الأردن والسعودية والإمارات وقطر وغيرها من دول الخليج، ما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة.