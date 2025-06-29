موجة حرّ غير مسبوقة تجتاح عدداً من الدول الأوروبية

عواصم-سانا

سجلت درجات الحرارة في إيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى، أكثر من 40 درجة مئوية، إثر موجة حر غير مسبوقة، وسط دعوات للحذر من الحرائق.

وذكر موقع يورونيوز أن عدة مناطق إيطالية تدرس حظر بعض أنشطة العمل خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم، مع اجتياح موجة حر شديدة للبلاد، ما أدى إلى إصدار إنذارات حمراء في 17 مدينة، منها لاتسيو وتوسكانا وكالابريا وبوليا وأومبريا.

بدورها، حذرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في إسبانيا من أن شهر حزيران يتجه ليصبح الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث ارتفعت درجات الحرارة في إشبيلية ومدن جنوبية أخرى إلى 42 درجة مئوية.

وعزا الخبراء تزايد وتيرة موجات الحر وشدتها في جنوب أوروبا إلى تغير المناخ، كما تم الإبلاغ عن ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء اليونان والبرتغال، حيث يسعى كل من السكان المحليين والسياح إلى التخفيف من آثار الطقس القاسي.