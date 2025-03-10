مأدبة إفطار خيري للصائمين وذوي الإعاقة بالسويداء

السويداء-سانا

بمناسبة شهر رمضان المبارك، أقام فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء اليوم مأدبة إفطار خيري للصائمين وذوي الإعاقة، وذلك في مقر الجمعية.

وجاءت مأدبة الإفطار ضمن حملة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المقامة تحت عنوان “رمضان الخير والنصر، وشملت نحو ١٠٠ شخص كما ذكر رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء نزار شجاع.

وأشار شجاع في تصريح لمراسل سانا إلى أن هذه المبادرة تأتي تعزيزاً للتكافل الاجتماعي، ونشر قيم الخير والإحسان، وتأكيداً لأهمية أداء الواجب الإنساني تجاه أفراد المجتمع في هذا الشهر الفضيل.

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