دراسة حديثة: القيلولة الطويلة قد تزيد خطر الوفاة

واشنطن-سانا

حذرت دراسة حديثة من أن القيلولة الطويلة والمتكررة، وخاصة في الفترة الصباحية المتأخرة أو الظهيرة المبكرة، قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الوفاة، وخاصة لدى كبار السن.

الدراسة التي شملت 86 ألف مشارك بمتوسط عمر 63 عاماً، وجدت أن القيلولة الطويلة بين الساعة 11 صباحاً و 3 عصراً قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة، حيث ارتبطت بارتفاع معدل الوفيات، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

وأوضح الباحث الرئيسي تشينلو غاو، من مشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، أن “النتائج تشير إلى أن مدة القيلولة وتوقيتها قد تكون مؤشرات مهمة على المخاطر الصحية المستقبلية، وليست القيلولة بحد ذاتها.”

وأشار الفريق البحثي إلى أن القيلولة المفرطة يمكن أن تكون مؤشراً على مشاكل صحية مختلفة، مثل الأمراض المزمنة، أو الالتهابات، أو اضطرابات الساعة البيولوجية، والتي بدورها قد تزيد من خطر الوفاة، مبيناً أن هذه النتائج ظهرت بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مؤثرة مثل الوزن، والتدخين، ومدة النوم الليلي.