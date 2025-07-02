لقاءات من العيار الثقيل بربع نهائي كأس العالم للأندية

واشنطن-سانا

اكتمل عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ختام مباريات دور الستة عشر.

وانضمت ثمانية أندية عريقة إلى قائمة الكبار وهي: بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنكليزي، بالميراس البرازيلي، باريس سان جيرمان الفرنسي، فلومينينسي البرازيلي، الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني.

وكان دور ثمن النهائي شهد مفاجآت مثيرة، حيث اكتسح باريس سان جيرمان إنتر ميامي الأمريكي برباعية نظيفة، بينما تفوق بايرن ميونخ على فلامنغو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وحسم بالميراس الديربي البرازيلي بفوز صعب على مواطنه بوتافوغو بهدف دون مقابل.

وتجاوز تشيلسي عقبة بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف لهدف، وأقصى فلومينينسي إنتر ميلان في مفاجأة مدوية، بينما حقق الهلال زلزالاً كروياً بفوزه على مانشستر سيتي 4-3 ، وحجز ريال مدريد مقعده بفوز ثمين على يوفنتوس بهدف نظيف، وأخيراً، لحق بوروسيا دورتموند بركب المتأهلين بانتصار على مونتيري بهدفين لهدف.

ومن المُنتظر أن يشهد الدور ربع النهائي مواجهات نارية من العيار الثقيل، حيث يلتقي بعد غد فلومينينسي الهلال على أرض ملعب كامبنغ وورلد، بينما يشهد يوم السبت اللقاءات الثلاثة المتبقية، حيث يلتقي بالميراس تشيلسي على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، وباريس سانجيرمان بايرن ميونخ على ملعب مرسيدس بنز، وريال مدريد دورتموند على أرض ملعب ميتلايف.

ويلعب في نصف النهائي الأول الفائز من مباراة تشيلسي وبالميراس بمواجهة الفائز من موقعة الهلال وفلومينينسي وفي نصف النهائي الثاني يلتقي الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، بالفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، تنتهي في الـ 13 من تموز الحالي، ولُعبت بنظام جديد بمشاركة 32 فريقاً، ويحمل مانشستر سيتي لقب البطولة السابقة، وتُلعب بشكل أساسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة لتجنب التضارب مع كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، المقامة في الوقت نفسه، ولكن على الساحل الغربي.