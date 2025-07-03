بيان سعودي إندونيسي يدعو لاحترام سيادة سوريا وإنهاء العقوبات

الرياض-سانا

شددت المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى الرياض ولقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح البيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الجانبين رحّبا بقرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرين هذه الخطوة خطوة إيجابية تمهد لمرحلة إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار، وتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين، وبناء مؤسسات الدولة، وأعرب الجانب الإندونيسي عن تقديره لدور المملكة في هذا المجال.

كما أكد البيان دعم البلدين لجميع الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، ورفضهما لأي ممارسات تمس بسيادتها، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها.