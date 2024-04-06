المقاومة اللبنانية تستهدف 9 مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم تسعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة وفي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

وقالت المقاومة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف رجال المقاومة بالأسلحة الصاروخية ثكنة زبدين للعدو في مزارع شبعا المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة، وحققوا فيهما إصابات مباشرة”.

واستهدفت المقاومة بصواريخ كاتيوشا مربض الزاعورة للعدو الإسرائيلي وتجمعين لجنوده في محيط ثكنتي شوميرا وشتولا بالقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية محققة إصابات مباشرة فيهما.

وتمكن رجال المقاومة من استهداف تموضعات لجنود العدو في موقع جل العلام، وانتشاراً لجنوده بين الموقع ومستوطنة شلومي بصواريخ بركان محققين إصابات مباشرة فيها.

واستهدف رجال المقاومة العدو في موقع المالكية بصاروخ بركان، وحققوا إصابة دقيقة، كما استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعاً لجنوده في محيط موقع راميا.

إلى ذلك جدد طيران العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني، حيث شن غارة على بلدة عيتا الشعب وقصف منزلاً في بلدة شبعا في القطاع الشرقي من الجنوب.

واستهدف الطيران المعادي أيضاً منطقة اللبونة شرق الناقورة وبلدتي طير حرفا وأرنون.

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