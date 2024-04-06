“صوت وألوان”… معرض فني تشكيلي بحلب بمناسبة يوم القدس

حلب-سانا

بمناسبة يوم القدس العالمي نظمت مديرية الثقافة بحلب “ملتقى اليوم العالمي للقدس” بالتعاون مع مؤسسة أرض الشام وفرع اتحاد الفنانين التشكيليين، وذلك في صالة الفنون الجميلة بحلب.

وتضمن الملتقى معرضاً فنياً تشكيلياً لطلاب مؤسسة “المميزون” بعنوان “صوت وألوان”، تضمن 45 لوحةً لمدرسين وطلاب مؤسسة “المميزون، اعتمدوا فيها على الرموز والتجريد في إيصال مشاعرهم حول عملية طوفان الأقصى وبطولات المقاومة فيها ويوم القدس.

وأكد أمين سر فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحلب إبراهيم داوود في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض يطرح فكرةً جديدةً “وهي أن كل إنسان في داخله فنان وليس رساماً بالضرورة”، حيث استخدم الطلاب والمعلمون الألوان وعبروا عن مكنوناتهم تجاه القضية الفلسطينية.

وبين باسل الدنيا رئيس مجلس أمناء مؤسسة أرض الشام أن معرض اليوم هو نوع من الفن التجريدي لإيصال الفكرة بطريقة غير مباشرة، حيث عمل الطلاب لأكثر من شهرين للوصول إلى هذا المعرض، بينما أشار المشرف على المعرض المهندس زاوين برداقجيان إلى أن المعرض يعتمد على تأثير الوضع الحالي في ذهن الشخص وإظهاره في اللوحات بالإضافة إلى الاستفادة من أفكار الطلاب والجيل الجديد، ونقل مفهومهم للقضية بطريقة تجريدية بعيدة عن الواقعية والإيحاء المباشر.

ومن المشاركات المعلمة لبنى محمد التي وجدت في مشاركتها إلى جانب طلابها تجربةً ممتعةً لتعبر عما يدور في ذهنها، فشاركت بثلاث لوحات اعتمدت فيها اللون الأزرق بتدرجاته لتوحي بالأمل أن النصر قادم.

والطالب عمران برغل وجد في مشاركته إلى جانب المشرفين والمعلمين فخراً كبيراً له لإيصال رسالة سامية والتأكيد على الهوية العربية لفلسطين من خلال الريشة والألوان.

آلاء الشهابي

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