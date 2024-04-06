طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وزخات رعدية في بعض المناطق

دمشق- سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها من 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات على شكل زخات رعدية غزيرة أحياناً.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية وشمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…