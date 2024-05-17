الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة صعب للغاية ولم نتلق إمدادات طبية منذ 10 أيام

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن المنظمة تعاني وضعاً صعباً جراء إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح في السادس من الشهر الجاري، لافتة إلى أنها لم تتلق أي إمدادات طبية منذ ذلك الحين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش قوله في مؤتمر صحفي في جنيف: إن “إغلاق المعبر جعلنا في وضع صعب فيما يتعلق بتنقل العاملين في المجال الطبي وتناوب موظفي الأمم المتحدة والفرق الطبية”، لافتاً إلى أن آخر الإمدادات الطبية التي تلقتها المنظمة في غزة كانت قبل السادس من أيار الجاري.

وحذر ياساريفيتش من المعاناة الناجمة عن النقص الكبير بالمحروقات اللازمة لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت شرق رفح في السابع من الشهر الجاري وأغلقت المعبر الحيوي لنقل الإمدادات والوقود الضروري للعمليات الإنسانية في القطاع كما أوقفت عبور المساعدات بالكامل.

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