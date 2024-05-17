الرئيس الصيني: علاقاتنا مع روسيا تحرز تقدماً قوياً

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن علاقات بلاده مع روسيا أحرزت تقدماً قوياً، وحققت نتائج ملموسة لمصلحة الشعبين.

ونقلت وكالة شينخوا عن الرئيس الصيني قوله في رسالة وجهها إلى المعرض الصيني الروسي الثامن الذي أقيم اليوم في هاربين حاضرة مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين: إن هذا العام يوافق الذكرى الـ 75 للعلاقات الدبلوماسية الصينية الروسية حيث ستوفر هذه العلاقات فرصاً تاريخية جديدة وستظهر آفاقاً أوسع للتنمية.

ولفت الرئيس الصيني إلى أن المعرض أصبح منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي معرباً عن أمله بأن تستغل جميع القطاعات لدى البلدين الفرصة التي يتيحها المعرض الحالي لتعميق التبادل وتقاسم الفرص والإسهام المشترك في التعاون متبادل المنفعة بين الصين وروسيا وضخ زخم جديد في تنمية شراكة التنسيق الإستراتيجية الشاملة بين البلدين في العصر الجديد.

ويأتي المعرض في ختام زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين التي شهدت توقيع وثيقة لتعميق الشراكة الكاملة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين.

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