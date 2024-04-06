“القدس في عيوننا”.. معرض فني في حلب بمناسبة يوم القدس العالمي

حلب-سانا

أقيم في صالة تشرين بمدينة حلب المعرض الفني التشكيليّ “القدس في عيوننا” الذي تنظمه مديرية الثقافة بحلب بالتعاون مع فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحلب ومؤسسة أرض الشام بمناسبة يوم القدس العالميّ ليعكس معاني تتصل بعملية طوفان الأقصى وصمود أهالي فلسطين والتأكيد على هويتها العربية.

وضمّ المعرض 30 عملاً فنياً مختلفاً بطرق وأساليب وأحجام متعدّدة ومدارس فنية متنوّعة قدّمها طلاب مركز فتحي محمد حيث عبر كل منهم عن حبه لفلسطين بطريقته وأسلوبه واستخدام رموز باتت من ثوابت التشكيل الفلسطيني.

وقالت معاون مدير الثقافة بحلب أحلام استنابولي في تصريح لمراسلة سانا إنه في كل عام نحتفل بيوم القدس العالمي لتذكير العالم بأن القضية الفلسطينية قضية وطنية وإنسانية، وتحرير القدس واجب الجميع فكان هذا المعرض ليأكد لهذا الجيل على الهوية العربية ولتوجيه رسالة بأن القدس مازالت في ضمائرنا وقلوبنا.

وبين وضاح سواس عضو مؤسسة أرض الشام أن معرض اليوم عبر بطريقة واقعية وانطباعية ووجه رسائل مباشرة على أن القدس أرض عربية فأظهر تاريخ القدس في بعض اللوحات والأمل بالنصر القريب بعد المعاناة في بعضها الآخر.

وأشارت لوسي مقصود المسؤولة عن قسم الاتصالات البصرية في مركز فتحي محمد الى أنها أعطت المجال لطلابها ليعبروا عما بداخلهم بالطريقة والتقنية الخاصة بكل فرد والحالة التي يشعرون بها، فكانت النتيجة لوحات بتقنيات متنوعة جمعت بين الفسيفساء والرسوم الزيتية.

وعبرت منى خياطة عن سعادتها بالمشاركة في هذا المعرض باعتبار أن هذه المناسبة ليست فلسطينية فقط وإنما عربية، وعلى الجميع المشاركة كل حسب مجاله حيث قدمت لوحتين أظهرت من خلالهما القدس كأيقونة فنية ووطنية بأسلوب تعبيري، موضحة أن مشاركتها هي بمثابة مشاركة وجدانية بأن فلسطين قضية عربية وعالمية.

أما الفنانة وجدان إبراهيم فعبرت عن حبها لفلسطين من خلال لوحة جسّدت بها القدس وحق الشعب الفلسطيني بالعودة الذي هو مطلب أساسي مستخدمة ألوان الإكريليك والزيتي إضافة إلى دمج ألوان مختلفة لتعطي للوحاتها جمالية خاصة.

والطالبة ياسمين محمد حاكت بلوحاتها التراث الفلسطيني عبر رسمها فتاة بالزي الفلسطيني التراثي لتذكر الأجيال به وما يحمله من معانٍ ودلالات مستخدمة الألوان الزيتية، والحجر الذي من خلاله سوف يتحقق النصر.

آلاء الشهابي

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