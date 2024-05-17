الأونروا: 630 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من رفح

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن أكثر من 630 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء المدينة في السادس من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن الأونروا قولها في بيان اليوم: “إن الفلسطينيين الذين نزحوا قسراً من رفح توجهوا إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة”، مبينةً أن الأخيرة أصبحت مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني من ظروف مزرية.

وفي سياق متصل حذرت الأمم المتحدة من توقف تام لأعمال الإغاثة في قطاع غزة في غضون أيام قليلة في حال استمرار عدم إدخال الوقود إلى القطاع، مشددة على وجود “حاجة ماسة الآن” لفتح المعابر المؤدية إلى القطاع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

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