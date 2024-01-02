عملية طوفان الأقصى… أبرز تطورات اليوم

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا قضوا على خمسة جنود للاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105” والهاون دبابة للعدو الصهيوني وتحشيداً لجنوده في شمال وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى الهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعات لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مخيم البريج وفي جنوب شرق مدينة خان يونس بقطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تقضي على 5 جنود للاحتلال وتصيب آخرين في قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” آلية للاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة (آر بي جي) دبابة ميركافا ثانية للاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– ‏ وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 22185 والجرحى إلى 57035.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا تمكنوا من القضاء على 5 جنود للعدو الإسرائيلي من نقطة الصفر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– التربية الفلسطينية: 4156 طالباً استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

– شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية: جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأسراه سترتد عليه ناراً وجحيماً

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة وأوقعوهم بين قتيل ومصاب