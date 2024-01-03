إيران: اغتيال العاروري يعود لعجز الكيان الصهيوني وهزيمته أمام الشعب الفلسطيني

طهران- سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس صالح العاروري ورفاقه في بيروت، معتبرة إياها نتيجة لعجز الكيان الصهيوني وهزيمته النكراء غير القابلة للترميم أمام الشعب الفلسطيني المقاوم في عملية طوفان الأقصى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وفقا لوكالة “إرنا” أن الكيان الصهيوني الإجرامي بارتكابه مثل هذه الجريمة أثبت مرة أخرى أن أساس الصهاينة يقوم على الإرهاب والجريمة، محملاً الكيان وداعميه مسؤولية تداعيات هذه المغامرة الجديدة.

وقال كنعاني: “من المؤكد أن دماء الشهيد ستولد غلياناً آخر في عروق المقاومة ودافعاً إلى الكفاح ضد الاحتلال الصهيوني، ليس فقط في فلسطين، بل في المنطقة أيضا وبين جميع المناضلين من أجل الحرية في العالم”.

وأدان كنعان أيضاً انتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على مسؤولية المؤسسات الدولية، ولا سيما مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في الرد الفوري والفعال على هذه الأعمال الإرهابية التي ارتكبها كيان الاحتلال.

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