سوزان حمدان تتوج ضمن الخمسة الأوائل ببطولة دبي في أول مشاركة لسورية ببطولات بناء الأجسام للسيدات

دمشق-سانا

بالرغم من قصر فترة ممارستها لرياضة بناء الأجسام والتي لم تتجاوز السنتين، أثبتت اللاعبة السورية سوزان حمدان جدارتها في اللعبة من أول مشاركة دولية لها عبر بطولة دبي الدولية التي اختتمت مؤخراً بتتويجها ضمن الخمسة الأوائل.

اللاعبة القادمة بقوة إلى ميدان المنافسة الدولية توجت بالمركز الخامس من أصل 12 لاعبة تنافسن ضمن فئة “البدي فيتنس”، وممن يكبرنها بالعمر، وهي المرة الأولى التي تكون لسورية مشاركة بفئة السيدات ببطولات هذه اللعبة.

وفي تصريح لـ “سانا”، قالت حمدان 29 عاماً: تمكنت من صعود منصات التتويج ببناء الأجسام للمرة الأولى بعد تحضيرات مكثفة بإشراف المدرب إبراهيم هدلة استمرت نحو ثلاثة أشهر فقط، علماً أن هذه الرياضة من الرياضات الصعبة، وتتطلب التزاماً والمزيد من الصبر والإرادة، إضافة إلى التدريب الزمني المحدد.

وأضافت حمدان: قبل دخولي إلى عالم بناء الأجسام مارست رياضات مختلفة، أبرزها الجمباز والفنون القتالة المختلطة، ونلت عدداً من الألقاب المحلية، لكنني وجدت في بناء الأجسام الرياضة الأنسب لي رغم أنها تقتصر على الرجال في سورية، وهو ما دفعني إلى التحدي وإثبات قدرة السيدات في هذا المجال ولن أتوقف، فالطموح بدأ وسيستمر ولا سيما أن هذه البطولة شكلت حافزاً لي للمنافسة على ألقاب البطولات الدولية القادمة.

ولفتت حمدان إلى الدعم الكبير الذي يوليه الاتحاد السوري لبناء الأجسام لتفعيل هذه الرياضة لدى فئة السيدات، فالانطلاقة كانت من بطولة دبي، متمنية أن تحظى البطولات القادمة ببناء الأجسام بمشاركة متميزة للاعبات سورية.

رئيس اتحاد بناء الأجسام منار هيكل، لفت إلى النتيجة المتميزة التي حققتها اللاعبة حمدان في بطولة دبي، حيث كانت هذه المشاركة هي الأولى لسورية بفئة السيدات، وستكون حافزاً للاعبات المهتمات بهذه اللعبة لدخولها بقوة لنتمكن بعدها من تنظيم بطولات أنثوية، والتوسع بقاعدتها أكثر بما يضمن الانطلاقة الصحيحة إلى البطولات الخارجية.

محمد الرحيل

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