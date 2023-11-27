الجيش الروسي يفشل هجمات لقوات النظام الأوكراني ويسقط 21 مسيرةً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت هجمات قوات النظام الأوكراني على مختلف المحاور، وأسقطت 21 مسيرةً وصاروخين من طراز “إس- 200”.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية أن القوات الروسية صدت على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف 3 هجمات لقوات النظام الأوكراني، وبلغت خسائرها 30 عسكرياً، وتم تدمير مدافع غربية.

وتم على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صد هجوم أوكراني، والقضاء على 280 عسكرياً، وعلى محور زابوروجيه تم صد هجومين، والقضاء على 30 عسكرياً أوكرانياً.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك 110 عسكريين، وعلى محور جنوب دونيتسك 110 عسكريين، وتدمير أسلحة وعتاد عسكري، وعلى محور خيرسون 35 عسكرياً وتدمير مدافع وأسلحة.

وأسقطت الدفاعات الروسية صاروخي “إس-200” فوق بحر آزوف و21 مسيرةً في دونيتسك وزابوروجيه.

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