مساعدات غذائية روسية لأهالي قرية شامية المهالبة بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

قدم مركز التنسيق الروسي في سورية اليوم 6 أطنان من المساعدات الغذائية لأهالي قرية شامية المهالبة بريف اللاذقية.

وأوضح الرائد ألكسي يبلوتشنيكوف المسؤول عن توزيع المساعدات في تصريح لمراسلة سانا أن المساعدات شملت مواد الأرز والسكر والطحين والزيت.

وعبر الأهالي عن شكرهم للقيادة والشعب الروسي على هذه المساعدات التي تدل على مدى عمق العلاقات السورية الروسية، ودورها في مساندة الشعب السوري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والحصار الغربي الجائر الذي تتعرض له البلاد.

منال عجيب

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