بوتين: القطاع المصرفي الروسي نجح بمواجهة العقوبات الغربية

موسكو-سانا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء القطاع المصرفي الروسي في مواجهة العقوبات الغربية، مشيراً إلى أن خصوم روسيا لم يتوقعوا أن ينجح هذا القطاع في تجاوز الصعوبات القادمة من الخارج.

وخلال تقديم رئيس بنك “في تي بي” الروسي أندريه كوستين اليوم تقرير عن أداء البنك أشار بوتين إلى أهمية أن يتوخى البنك المركزي الروسي الحذر عندما يخفف السياسة النقدية.

بدوره توقع كوستين تباطؤ الأداء المصرفي وتراجع دخل البنوك في روسيا بما فيها “في تي بي” موضحاً أن هذا التراجع سيأتي في ظل تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الروسي لمواجهة التضخم حيث ان رفع سعر الفائدة سيحد من الاقتراض بما في ذلك القروض الشخصية.

وكانت الحكومة الروسية أكدت العام الماضي دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

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