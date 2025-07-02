الخارجية القطرية: إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا نقطة تحول تاريخية

الدوحة-سانا

رحبت وزارة الخارجية القطرية بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي، في منشور عبر منصة “X”: تفتح دمشق أبوابها من جديد على العالم، بعد سنوات العزلة الدولية، مضيفاً: نرحب بالأمر التنفيذي الصادر عن ترامب والذي يشكل نقطة تحول تاريخية، تعيد لسوريا موقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد الدولي، وتمهد لمرحلة من السلام والاستقرار طال انتظارها..

وكان الرئيس ترامب وقع أمس أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا، ويبقي العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بنشاطات الأسلحة الكيميائية والمنضويين تحت تنظيم “داعش” والمرتبطين به ووكلاء “إيران”.