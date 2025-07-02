ألمانيا تدعم مبادرة “غذاء من أوكرانيا لسوريا” بثلاثة ملايين يورو إضافية

برلين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 3 ملايين يورو لصالح مبادرة “غذاء من أوكرانيا لسوريا”، بهدف توزيع الحبوب على المحتاجين داخل سوريا، في إطار الجهود الإنسانية المشتركة مع أوكرانيا وبرنامج الأغذية العالمي.

وأوضح المركز الإعلامي التابع للوزارة في منشور على منصة “إكس” أن هذا الدعم يسهم في تعزيز الاقتصاد الأوكراني من جهة، ويقدم مساعدات غذائية حيوية للسوريين المتضررين من الأزمات من جهة أخرى، مشيداً بدور برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ هذه المبادرة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمبادرات سابقة أطلقتها أوكرانيا لدعم الأمن الغذائي في سوريا، حيث تم إرسال 500 طن من دقيق القمح نهاية العام الماضي، استفاد منها أكثر من 160 ألف شخص في مختلف المناطق السورية.