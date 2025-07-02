السكاف والعلي يبحثان إصلاح هيكلية وزارة الصحة السورية

دمشق-سانا

عقد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي اجتماعاً مشتركاً اليوم في مقر وزارة التنمية الإدارية، ناقشا خلاله سبل تحديث الهيكلية التنظيمية لوزارة الصحة بما يواكب متطلبات العمل الصحي المتنامي في إطار استكمال مشروع التحول المؤسسي الشامل.

وتركّز النقاش على أهمية تعزيز كفاءة الأداء الإداري وضمان مرونة أكبر في الاستجابة للاحتياجات الصحية من خلال وضع منهجية واضحة المعالم لتوزيع المهام والصلاحيات، بما يحقق التكامل بين المديريات والمؤسسات الصحية التابعة للوزارة.

وأكد الجانبان أن تطوير البنية الإدارية يُعد خطوة أساسية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة في القطاع الصحي.