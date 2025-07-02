الأمم المتحدة ترحب برفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن سوريا

نيويورك-سانا

وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة برفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بأنه “خطوة مهمة نحو التعافي والاستقرار وبناء مستقبل أفضل”.

وأكد بيدرسون، كما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة، أهمية منح الشعب السوري فرصة حقيقية لإعادة بناء بلده.

كما رحب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالإجراء الأمريكي وقال في مؤتمره الصحفي اليوم: “أكدنا، وما زلنا نؤكد أهمية ضمان الاستفادة الكاملة من جميع إجراءات تخفيف العقوبات، وتوفير الدعم المالي والموارد بالتزامن مع تخفيفها”.