مهرجان “النصر” التسويقي ينطلق غداً في الكسوة

ريف دمشق-سانا

تطلق غداً غرفة صناعة دمشق وريفها فعاليات مهرجان “النصر” في مدينة الكسوة بريف دمشق، تحت شعار “صنع في سوريا” وذلك بالتعاون مع مجلس المدينة.

ويشارك في المهرجان الذي يمتد من الـثالث من الشهر الجاري حتى الرابع عشر منه، نحو 75 شركة صناعية مختصة تعرض أكثر من 100 علامة تجارية، ويهدف إلى تلبية احتياجات العائلات السورية، من مختلف السلع والمنتجات وبأسعار تنافسية.

كما يقدم المشاركون في المهرجان، مجموعة متنوعة من العروض والحسومات، مما يوفر فرصة مميزة للزوار لاستكشاف المنتجات الوطنية، والاستفادة من العروض المتاحة.