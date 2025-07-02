دليل إحصائي جديد لتحسين جودة البيانات في سوريا

دمشق-سانا

بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس رضوان سليم مع مديري الإحصاء في المحافظات آلية إعداد دليل إرشادي ممنهج للمسوح الإحصائية ينظم عمليات جمع البيانات، ويوحّد آليات التنفيذ على مستوى القطر في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة العمل الإحصائي وتعزيز موثوقية البيانات.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الهيئة بدمشق تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه المديريات في الميدان من بينها ضعف التدريب، وغياب المنهجية الموحدة، وتضارب المهام بين الجهات، إضافة إلى ضعف وعي الفئات المستهدفة بأهمية المسوح، ما يؤثر سلباً على دقة النتائج.

وأكد سليم أن الثغرات الحالية في جمع البيانات تستدعي وضع خطة عمل متكاملة تشمل تصحيح الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مشدداً على أهمية بناء منهجية واضحة المعالم تضمن إنتاج رقم إحصائي شامل وموثوق.

كما ناقش المجتمعون ضرورة تعزيز التوعية الإعلامية بدور الباحث الإحصائي، وتوفير حوافز مادية ومعالجة المشكلات التقنية التي تعيق سير العمل، مؤكدين أن المسوح الإحصائية تُعد أداة محورية في دعم القرار الحكومي وتحديد الأولويات التنموية.