محاضرة حول دور نمذجة البناء في تطوير مشاريع المدن الذكية

دمشق-سانا

نظّمت المؤسسة الألمانية السورية للبحث العلمي، بالتعاون مع جامعة دمشق، اليوم، محاضرة علمية بعنوان “كيف تقود نمذجة البناء مشاريع البنية التحتية نحو المدن الذكية؟”، وذلك في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق، بحضور عدد من الأكاديميين والمهندسين والطلاب.

وأوضح المهندس عبد الوهاب عتيق، استشاري نمذجة البنى التحتية ومدير مبادرة “مهندسون لإعادة إعمار سوريا”، أن نمذجة معلومات البناء (BIM) تُعدُّ أداة متقدمة لتحسين كفاءة مشاريع البنية التحتية، من خلال توفير منصة مركزية لتبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية، ما يسهم في تقليل الأخطاء وتعزيز التواصل.

وأشار عتيق إلى أن تقنية BIM تُتيح تصور المشاريع بشكل ثلاثي الأبعاد، ما يساعد في اكتشاف المشكلات المحتملة قبل التنفيذ، وتحديث النماذج بدقة عند حدوث تغييرات في التصميم أو الجدول الزمني، ما يقلل من تأثير تلك التغييرات على سير العمل.

كما استعرض المحاضر تطبيقات BIM في تصميم وتخطيط الطرق والجسور والسكك الحديدية ومحطات القطارات وأنظمة الإشارات، إضافة إلى تحليل حركة المرور وتقييم الأثر البيئي، مستعرضاً تجارب عملية نُفذت في ألمانيا باستخدام تقنية التوءمة الرقمية.

وتأسست المؤسسة الألمانية السورية للبحث العلمي (DSFG) عام 2016 في ألمانيا، بمبادرة من باحثين سوريين وألمان من أصل سوري، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تهدف إلى دعم الطلاب والباحثين السوريين في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، وتوفير فرص المنح الدراسية، إلى جانب تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين سوريا وألمانيا.

وتسعى المؤسسة إلى تنظيم الندوات وورش العمل داخل ألمانيا وخارجها، والتعريف بالمجتمع العلمي السوري، وتوسيع نطاق المشاركة في المشاريع التقنية والعلمية المشتركة.