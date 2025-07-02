صناعيون سوريون يطالبون الأردن بفتح الأسواق لمنتجاتهم

دمشق-سانا

ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماع ترأسه المهندس محمد أيمن المولوي آلية السماح بتصدير المنتجات السورية إلى الأردن، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل بما يتوافق مع حجم ونوع المنتجات الأردنية المستوردة إلى سوريا.

وتوافق المشاركون في الاجتماع الذي عُقد في مبنى الغرفة على مخاطبة غرفة صناعة الأردن للمطالبة بالسماح باستيراد كل المنتجات السورية وفق جدول التعرفة السورية المعتمد مع استثناء المنتجات النسيجية والأحذية من هذا المبدأ، ومعاملتها كما تُعامل المستوردات الأردنية من الصين.

كما استعرض المجتمعون إحصائيات التصدير إلى الأردن خلال شهري نيسان وأيار 2025 بناءً على شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، مؤكدين وجود آلية أردنية تمنح استثناءات لبعض المواد المحظورة.

ويأتي هذا الاجتماع استناداً إلى القرار رقم 367 الصادر عن الغرفة، والذي ينص على تشكيل لجنة مشتركة مع غرفة صناعة عمان بهدف وضع حلول عملية لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.