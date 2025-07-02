مشروع لإحياء قلعة حلب يعيد الألق لمعالمها التاريخية

حلب-سانا

أطلقت محافظة حلب مساء اليوم مشروع “شهباء من جديد” لإعادة تأهيل قلعة حلب التاريخية، ضمن مبادرة “لعيونك يا حلب” بتمويل وتنفيذ من شركة الحسن الدولية، وبإشراف مباشر من المحافظة.

وجال محافظ حلب المهندس عزام الغريب على أعمال الترميم الجارية، مؤكداً أن المشروع يركّز على تحسين البنية الجمالية والخدمية للمعالم الأثرية، بما يليق بالقيمة الحضارية للقلعة كرمز تاريخي بارز.

تفاصيل المشروع تشمل:

– تجميل الواجهة الخارجية للقلعة وتطوير الإنارة والساحات المحيطة

– ترميم المساجد والمرافق العامة داخل القلعة

– ترقية التمديدات الكهربائية والمائية

– زراعة الأشجار وتركيب حاويات قمامة

– إنشاء أكشاك سياحية وتركيب أنظمة إنارة حديثة

وأوضح محمد ياسر مولوي من صندوق “لعيونك يا حلب” أن المشروع يُموَّل من صندوق رسمي وشعبي، بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف، ويهدف إلى إحياء المعلم الأثري وتعزيز جاذبيته السياحية.

من جهته أشار الدكتور هيثم الهاشمي مدير الحملة إلى أن المرحلة الحالية ستُنجز خلال ثلاثة أشهر، داعياً الأهالي والزوار إلى المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة القلعة كجزء من مسؤولية جماعية تعكس عراقة المدينة.

ويُعد المشروع نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إحياء الإرث الثقافي لمدينة حلب التي تُعد قلعتها من أهم المعالم التاريخية في الشرق الأوسط.