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مراسل سانا: احتراق 8 سيارات ومحال تجارية جراء حريق اندلع في المركز التجاري بالقرب من سوق الحدادين وسط مدينة حماة، وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده.

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