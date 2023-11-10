لجان أممية تعتمد قرارات تدين الاستيطان الإسرائيلي وتدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني والسيادة على موارده

نيويورك-سانا

اعتمدت لجان أممية اليوم قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة وعلى رأسها القرار المعني بدعم لاجئي فلسطين وإدانة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة اعتمدت قرارين أحدهما لدعم لاجئي فسطين، والآخر يدين الإجراءات والمخططات الاستيطانية الإسرائيلية، ويطالب بوقفها، كما يؤكد عدم شرعية إجراءات الضم ويدين هدم بيوت الفلسطينيين، الذي من شأنه عدم تمكين إقامة الدولة الفلسطينية، إضافة إلى الترحيب بتوصيات الأمين العام بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما اعتمدت اللجنة الثانية المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع القرار المعنون بـ السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على مواردهم الطبيعية، حيث يؤكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال الاحتلال لهذه الموارد.

بدوره أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن هذا التصويت يؤكد التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية، وهو بمثابة رسالة دولية لتنفيذ القرارات الأممية وتفعيل إجراءات عملية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم تنفيذ حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc