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تولوز يفوز على ليفربول بثلاثية في الدوري الأوروبي

2023-11-09

باريس-سانا

فاز فريق تولوز الفرنسي على ليفربول الإنكليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

سجل أهداف فريق تولوز أرون دونوم وزيغس دالينغا وفرانك ماغري في الدقائق 36 و58 76، في حين سجل لفريق ليفربول كل من لاعب تولوز كرييستيان كاسيريس هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، وديوغوغوتا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع تولوز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة خلف ليفربول المتصدر بـ 9 نقاط، الذي تلقى الخسارة الأولى بالدوري الأوروبي.

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